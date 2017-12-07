В Нефтегорском районе в ДТП два человека погибло и три пострадало

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Авария произошла 7 декабря около 5 часов утра на 82 километре автодороги "Подъезд к г.Оренбург от М-5 «Урал». Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.По предварительной информации полицейских, грузовой автомобиль «Урал» двигался со стороны Нефтегорска в сторону Самары. Как следует из собранных материалов, водитель грузовика 1981 года рождения совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с другим большегрузом - автомобилем Volvo под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате аварии водитель и пассажир Volvo скончались, два других пассажира иномарки, в том числе ребенок 2013 года рождения, а также водитель «Урала» бригадой «скорой помощи» с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Ребенку в настоящее время проводится операция.На данный момент движение транспорта на указанном участке дороги частично восстановлено. Ведется проверка, сообщает облМВД.