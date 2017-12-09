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В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины
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В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

9 декабря 2017 03:02
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Водитель машины госпитализирован.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано 9 декабря примерно в 01-05 на территории Нефтегорского района Самарской области.

Как следует из собранных сотрудниками ГИБДД предварительных данных, водитель "ВАЗ 2106" (1989 года рождения), двигаясь по автодороге "подъем Михайловка - Алексеевка" , на 51 км не выбрал безопасный скоростной режим и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель автомашины госпитализирован, пассажирка - женщина (данные устанавливаются) от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



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Комментарии



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