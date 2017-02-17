В Нефтегорском районе при проведении погрузочных работ опрокинулся бульдозер, погиб водитель

147

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что при проведении погрузочных работ на нефтяном месторождении 50-летний водитель бульдозера «Б-170М101Е» (стаж - 2 года) попытался покинуть кабину.По предварительной версии полицейских, не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, мужчина допустил опрокидывание бульдозера.От полученных в результате ДТП травм водитель бульдозера скончался на месте происшествия до прибытия врачей.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.