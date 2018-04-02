В Нефтегорском районе пострадал 71-летний водитель «Лада Приоры», который не справился с управлением и съехал в кювет
2 апреля 2018 15:26
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По предварительной информации полицейских, на 80 км данной автодороги, водитель в условиях снегопада, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд в кювет.
В результате ДТП 71-летний мужчина получил травму руки и головы. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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