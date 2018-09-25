В Нефтегорском районе пенсионер за рулем "Нивы" на "встречке" столкнулся с "Калиной", пострадали два человека
25 сентября 2018 14:58
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Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники ОВД, 71-летний водитель автомашины «Нива» двигался со стороны Нефтегорска в направлении Алексеевки. По предварительным данным, в пути следования он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Калина» под управлением водителя 1962 года рождения.
В результате столкновения седан, где находились водитель и два пассажира, съехал в кювет и перевернулся. Водитель и одна из пассажирок «Калины» с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Остальные участники ДТП за медицинской помощью не обращались.
По факту аварии в настоящее время проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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