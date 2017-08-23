В Нефтегорском районе нетрезвая автомобилистка на "десятке" улетела в кювет

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В результате ДТП виновница аварии и пассажирка получили телесные повреждения, с которыми обратились за помощью в районную больницу. Результаты медицинского освидетельствования показали, что в момент ДТП автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области