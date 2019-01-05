В Нефтегорском районе на федеральной трассе в ДТП с участием трех автомобилей пострадали три человека
5 января 2019 21:26
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В настоящий момент движение на 104 километре автодороги «Подъезд к г. Оренбург от трассы М-5 «Урал»затр В настоящий момент движение на 104 километре автодороги «Подъезд к г. Оренбург от трассы М-5 «Урал»затруднено уднено из-за дорожно-транспортного происшествия с участием одного грузового и двух легковых автомобилей. Прибывшие сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Нефтегорский» оградили место аварии, организовали реверсивное движение транспорта на данном участке дороги, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель «Toyota Camry», двигался со стороны Оренбурга в направлении Самары. В пути следования в условиях недостаточной видимости «Toyota» стала притормаживать. Двигавшийся в попутном направлении водитель «Renault Sandero» предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения с «Toyota Camryему» не удалось. В это же время водитель большегруза, двигавшийся также в направлении Самары, не справившись с управлением, столкнулся с «Renault Sandero».
В результате ДТП пострадали 3 пассажира «Renault Sandero», в том числе двое несовершеннолетних 2002 и 2008 годов рождения. Серьёзных травм они не получили.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
На время устранения последствий аварии на участке введено реверсивное движение, скорость потока снижена. Водителей просят отказаться от поездок в этом направлении или выбрать пути объезда.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными: увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров и перестроений, выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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