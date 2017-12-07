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В Нефтегорском районе "десятка" столкнулась с с грузовиком «HINO», пострадал ребенок

7 декабря 2017 16:27
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В результате ДТП травмы получили водитель вазовской легковушки и его 9-летний сын, которые были госпитализированы в медучреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
7 декабря примерно в 10:00 на 81 км автодороги «Подъезд к г.Оренбург от М-5 «Урал» в Нефтегорском районе водитель автомобиля «ВАЗ-2110» - мужчина 1980 года рождения, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «HINO», который припарковался на обочине, чтобы переждать образовавшийся на автодороге затор.

В результате ДТП травмы получили водитель вазовской легковушки и его 9-летний сын, которые были госпитализированы в медучреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
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Комментарии



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