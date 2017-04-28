В Нефтегорском районе ВАЗ-21013 врезался в забор, 75-летний водитель погиб

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Авария произошла 27 апреля в 08:30 на 24 километре автодороги «Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка». Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, установили и опросили очевидцев случившегося, после чего изучили записи видеорегистраторов.Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 75-летний водитель автомобиля ВАЗ-21013 (водительский стаж - 53 года) двигался со стороны села Алексеевка в направлении села Дмитриевка. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, пенсионер допустил съезд в левый кювет с последующим наездом на металлический забор.Прибывшие медики констатировали смерть автомобилиста. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности произошедшего. Причины смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.