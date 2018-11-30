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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве задержан сын Игоря Талькова

30 ноября 2018 21:33
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Сообщается, что 37-летний мужчина попался пьяным за рулём внедорожника, но отказался от медосвидетельствования.
В Москве полиция задержала сына советского и российского певца Игоря Талькова. Как сообщает life.ru со ссылкой на Mash, Игорь Тальков — младший находился за рулём в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что 37-летний мужчина ехал на внедорожнике. Ему предложили пройти медосвидетельствование, однако он отказался.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Им занялось ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Адвокат вдовы Талькова нашла возможность возобновить дело, несмотря на срок давности. 
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Комментарии



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30 ноября 2018  21:33
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