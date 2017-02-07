В Москве забили насмерть народного целителя, которым была недовольна клиентка
7 февраля 2017 22:43
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В убийстве подозревается Юрий Бородкин 1982 года рождения, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы.
По данным следователей, вечером 5 февраля 2017 года во дворе жилого дома N22 по Малой Филевской улице в Москве местные жители обнаружили 58-летнего мужчину с множественными телесными повреждениями в области головы. "По пути следования в городскую больницу от полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи", - говорится в пресс-релизе.
Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть".
Погибшим оказался владелец клиники нетрадиционной медицины Андрей Истомин, принимавший пациентов на дому. Нападение на него зафиксировала камера наблюдения, а видео опубликовано каналом 360. Судя по записи, убийц было двое. Они наносили жертве удары арматурой по голове.
Известно, что Истомин проживал недалеко от места происшествия, на Большой Филевской улице. Личные вещи мужчины нападавшие не тронули, пишет "Московский комсомолец".
По данным издания, в рамках расследования задержан не только Бородкин. Еще раньше оперативники поймали 34-летнего мужчину и 48-летнюю женщину, которая наблюдала за избиением лекаря со стороны.
Задержанная Татьяна Павловна является уроженкой Камышина Волгоградской области. В Москву женщина приехала пару лет назад и устроилась на работу консьержкой в доме на Кастанаевской улице, а потом работала охранником в детском саду.
Со слов москвички, у которой Татьяна снимала комнату, квартирантка страдала от повышенного давления и часто вызывала скорую помощь. "Вероятно, она узнала о целителе Истомине, обратилась за консультацией, тот назначил лечение, но облегчения не наступило. Поэтому Татьяна Павловна решила проучить медика с помощью приятелей", - пишет "МК".
Младшим из нападавших оказался сожитель Татьяны по имени Юрий. Некоторое время он жил вместе с Татьяной в арендованной комнате, но потом хозяйка двухкомнатной квартиры выгнала его за проявленную агрессию по отношению к арендаторам другой комнаты.
Иную версию расправы над Истоминым приводит Life.ru. По его данным, мотивом убийства была месть вдовца Юрия Б. Некоторое время назад целитель взялся за лечение супруги Юрия, у которой диагностировали онкологическое заболевание. Истомин также убедил пациентку не обращаться к профессиональным эскулапам за помощью, когда она была уже на четвертой стадии рака.
После смерти супруги Юрий около года вынашивал план мести.
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