В Москве за кражу посылок задержали сотрудников «Почты России»

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Расследование было начато после обнаружения в Чертаново оболочек почтовых отправлений. Было установлено, что все кражи совершались по одному сценарию: сначала наиболее ценные посылки с электроникой отбирались в отдельный контейнер, а затем по поддельной накладной контейнер вывозили и распродавали содержимое посылок.Преступная группа состояла из трех работников сортировочного центра и двух водителей сторонней грузовой компании. Служба безопасности «Почты России» организовала круглосуточное наблюдение за подозреваемыми​, и при очередной попытке кражи отправлений они были задержаны.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. В «Почте России» сообщили, что подозреваемые отстранены от служебных обязанностей и в скором времени будут уволены.«Адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен ущерб в соответствии с законом «О почтовой связи», — добавили в «Почте России».13 марта «Почта России» приняла программу, направленную на снижение воровства в подразделениях предприятия.