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Было установлено, что все кражи совершались по одному сценарию: сначала наиболее ценные посылки с электроникой отбирались в отдельный контейнер, а затем по поддельной накладной контейнер вывозили и распродавали содержимое посылок.
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве за кражу посылок задержали сотрудников «Почты России»

22 марта 2018 01:23
289
Было установлено, что все кражи совершались по одному сценарию: сначала наиболее ценные посылки с электроникой отбирались в отдельный контейнер, а затем по поддельной накладной контейнер вывозили и распродавали содержимое посылок.
В Москве «Почта России» пресекла деятельность преступной группы, которая совершила кражи нескольких сотен международных посылок из сортировочного центра. Об этом говорится в сообщении «Почты России», поступившем в РБК.

Расследование было начато после обнаружения в Чертаново оболочек почтовых отправлений. Было установлено, что все кражи совершались по одному сценарию: сначала наиболее ценные посылки с электроникой отбирались в отдельный контейнер, а затем по поддельной накладной контейнер вывозили и распродавали содержимое посылок.

Преступная группа состояла из трех работников сортировочного центра и двух водителей сторонней грузовой компании. Служба безопасности «Почты России» организовала круглосуточное наблюдение за подозреваемыми​, и при очередной попытке кражи отправлений они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. В «Почте России» сообщили, что подозреваемые отстранены от служебных обязанностей и в скором времени будут уволены.

«Адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен ущерб в соответствии с законом «О почтовой связи», — добавили в «Почте России».

13 марта «Почта России» приняла программу, направленную на снижение воровства в подразделениях предприятия.


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