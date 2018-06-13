В Москве у болельщика из Китая похитили деньги и ценности на 1 млн рублей
13 июня 2018 18:19
«В дежурную часть обратился приезжий из Китая, который рассказал, что в кафе «Вокруг света» на Никольской улице у него похитили рюкзак», — рассказал один из источников. Он отметил, что в сумке были два билета на футбол, два планшета, два телефона Samsung, а также около 30 тыс. юаней (около 300 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ).
По словам собеседника, общий материальный ущерб составил около 1 млн руб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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