В Москве у безработного украли Mercedes стоимостью 6 млн рублей

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По словам пострадавшего, кража произошла по адресу Ленинский проспект, дом 111. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).В феврале у безработного мужчины в Новой Москве украли автомобиль Lexus стоимость 6,6 млн руб. Об этом РБК сообщали в пресс-службе столичного главка МВД. Отмечалось, что неизвестный похитил машину в поселении Сосенское (ТиНАО). По данным агентства «Москва», транспортное средство было припарковано на неохраняемой стоянке. Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.