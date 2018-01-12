В Москве у 78-летнего пенсионера из банковской ячейки украли валюту на 22 млн рублей
12 января 2018 14:36
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«10 января в 14:10 в полицию обратился пенсионер 1940 года рождения, который сообщил о краже», — сказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, личность преступника устанавливается. Максимальная санкция ст. 158 УК РФ (кража) предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным МВД, деньги были похищены в период с 24 августа 2017 года по 10 января 2018 года, пишет «Интерфакс».
О какой именно кредитной организации идет речь, не уточняется. По указанному адресу расположен банк «Славия». РБК направил в «Славию» запрос.
Аналогичный случай с пропажей денег из банковской ячейки «Славии» на улице Кедрова произошел в ноябре 2017 года. Директор коммерческой компании ООО «Астория» Ирина Романовская обратилась в полицию и сообщила о пропаже €400 тыс., сообщал источник РБК в ГУ МВД по столице.
В пресс-службе ЮниКредитБанка в ноябре прошлого года заявили, что в последнее время случаи краж из ячеек в российских банках участились. Начальник управления развития депозитных продуктов Бинбанка Дмитрий Амиров предположил тогда, что «подобные случаи связаны с недостаточным уровнем контроля доступа к банковским ячейкам на стороне банков».
По словам экспертов, банки не отвечают за содержимое ячеек. «Банк предоставляет услугу по сохранности доступа в ячейку, и все. Соответственно, что находится в этой ячейке — это личная ответственность того, кто в нее что-то помещает», — пояснял тогда в разговоре с РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. Он отмечал, что никакого акта с кредитным организациями не составляется, из-за чего требовать компенсации от банков в случае хищения невозможно. Корчаго подчеркнул, что банк лишь предоставляет ячейку.
Адвокат коллегии «Железников и партнеры» Вячеслав Голенев в свою очередь считает, что «с точки зрения физической безопасности денег, ценностей, документов в ячейке сохранность высокая». При этом он предупредил, что сохранность не может быть абсолютной.
Гражданский кодекс (ст. 922) предусматривает два вида хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе: с предоставлением сейфа и с использованием сейфа. Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов пояснил, что вариант с использованием сейфа позволяет установить исчезновение ценностей в ячейке и привлечь банк к ответственности, однако заключение таких договоров банки редко используют. Тариф кредитной организации за такую услугу гораздо выше тарифа по аренде.
Чаще всего банки предлагают вариант с предоставлением сейфа. Клиент в таком случае получает полную конфиденциальность, а в обмен на это банк не несет ответственности, рассказала юрист судебно-аналитического отдела HEADS Consulting Александра Елизарова.
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