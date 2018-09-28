В Москве трёхлетний мальчик умер после укуса гадюки
28 сентября 2018 21:36
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Змея укусила ребёнка ещё 19 августа, а в больницу родители отвезли мальчика 7 сентября.
За жизнь мальчика боролись почти три недели, за день до смерти ему исполнилось три года.
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