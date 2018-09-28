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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве трёхлетний мальчик умер после укуса гадюки

28 сентября 2018 21:36
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Медики боролись за жизнь ребёнка почти три недели, за день до смерти ему исполнилось три года.
Трёхлетний житель Тверской области скончался 26 сентября в одной из московских больниц после того, как его укусила гадюка, передает life.ru. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Змея укусила ребёнка ещё 19 августа, а в больницу родители отвезли мальчика 7 сентября.

За жизнь мальчика боролись почти три недели, за день до смерти ему исполнилось три года. 
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