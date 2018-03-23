В Москве скорая помощь сбила двух пешеходов на переходе
23 марта 2018 19:37
70
«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщает, что ДТП произошло на пешеходном переходе возле дома 10 на 6-й Радиальной улице. Собеседник агентства отметил, что медики сразу же оказали пострадавшим необходимую помощь.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Газета «Известия» опубликовала видео наезда скорой помощи на людей. На кадрах видно, как автомобиль сбивает их на пешеходном переходе.
Внимание! Материал содержит натуралистичные кадры.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 марта 2018 17:54
Мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной... Закон
154
23 марта 2018 14:40
Закон
100
22 марта 2018 18:55
Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года. Закон
529
22 марта 2018 16:58
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Закон
256
22 марта 2018 16:38
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Закон
246
22 марта 2018 16:25
Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу. Закон
1046
22 марта 2018 15:04
Расследование уголовных дел прокуратурой города взято на контроль. Закон
365
Происшествия
23 марта 2018 19:37
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Происшествия
60
23 марта 2018 18:39
Он вынес продукты питания, дорогой алкоголь и сигареты на 50 тысяч рублей. Мужчина нигде не работает и решил похитить продукты и алкоголь, чтобы часть украденного... Происшествия
77
23 марта 2018 17:54
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Происшествия
83
Криминал
23 марта 2018 15:22
303,36 граммов наркотика уже были расфасованы на партии по 10 граммов. Криминал
107
23 марта 2018 11:55
Инцидент произошел после застолья. Криминал
135
23 марта 2018 10:33
Оба члена семьи были пенсионерами и официально не работали. Криминал
168
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1132
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
758
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
698
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1473
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
880
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
973
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1580
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
901
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4158
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2364
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2823
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2711
Мероприятия