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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве скорая помощь сбила двух пешеходов на переходе

23 марта 2018 19:37
70
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
На юге Москвы два пешехода получили легкие травмы при наезде машины скорой помощи. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщает, что ДТП произошло на пешеходном переходе возле дома 10 на 6-й Радиальной улице. Собеседник агентства отметил, что медики сразу же оказали пострадавшим необходимую помощь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Газета «Известия» опубликовала видео наезда скорой помощи на людей. На кадрах видно, как автомобиль сбивает их на пешеходном переходе.

Внимание! Материал содержит натуралистичные кадры.


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Комментарии



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