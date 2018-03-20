В Москве при строительстве метро произошел провал грунта

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На кадрах заметно, что место инцидента огорожено. Там работают экскаватор и сотрудники коммунальных служб. В результате происшествия, как уточнил собеседник агентства, образовался провал «глубиной 4 м, длиной 10 м и шириной в 6 м».Проседание грунта, по данным источника, случилось «на тротуаре и проезжей части». Движение транспорта по двум из четырех полос на Ферганской улице в связи с инцидентом перекрыто. О том, что на части этой улицы от пересечения с улицей Ташкентской к 07:30 образовался затор, также свидетельствуют данные портала «Яндекс.Пробки». Транспорт согласно им следует по Ферганской со средней скоростью 7 км/ч. Пострадавших в результате происшествия, как стало известно «Пятому каналу», нет.Как поясняли РБК в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, инцидент на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц произошел около 04:15 мск. «[Сейчас] на месте работают сотрудники ГИБДД, обеспечивают проезд транспорта», — пояснил собеседник РБК. В пресс-службе департамента строительства Москвы на вопрос РБК об обвале грунта при строительстве метро заявили, что на место происшествия выехал оперативный сотрудник ведомства. Остальных деталей и причин происшествия на юго-востоке столицы собеседники РБК не уточнили.Открытие станции метро «Юго-Восточная» Кожуховской линии Московского метрополитена запланировано на 2019 год. В том же году должна открыться и сама линия, которая будет обозначена на схемах розовым цветом. Ветка должна начинаться у Большой кольцевой линии (Третьего пересадочного контура) и пересекаться с фиолетовой линией метрополитена. В настоящий момент из-за строительных работ на станции «Юго-Восточная» с 28 января прошлого года до 1 февраля 2018 года закрыт для движения транспорта участок Ферганской улицы от пересечения с Ташкентской улицей до дома №24.​Фото: Скриншот с видео / РЕН ТВ