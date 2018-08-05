В Москве покончил с собой сын влиятельного бизнесмена Михаила Хубутии
5 августа 2018 23:55
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Сообщается, что сам Михаил Хубутия сейчас отдыхает в Сен-Тропе.
Михаил Хубутия — известный бизнесмен и общественный деятель, создатель "Союза грузин в России" и член партии "Единая Россия". Он является председателем совета директоров компании "Кольчуга" и компании "Торговый дом "Шатёр", управляющей выставочным комплексом "Гостиный двор" в центре Москвы.
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