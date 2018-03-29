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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве около ТЦ «Дубровка» у мужчины похитили 31 млн рублей, $263 тыс., а также €167 тыс.

29 марта 2018 23:02
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Трое неизвестных подошли к автомобилю, в котором находился пострадавший, и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, забрали сумку с деньгами. «Материальный ущерб составил 58 млн 459 тыс. 179 руб.».
Около 60 млн руб. похитили у мужчины около торгового центра «Дубровка» в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«28 марта около 19:45 в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в 19:30 трое неизвестных подошли к его автомашине «Фольксваген Кадди» и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитили сумку, в которой находилась крупная сумма денег», — сообщили РБК в главке.

Собеседник добавил, что, со слов пострадавшего, в сумке находились 31 млн руб., $263 тыс., а также €167 тыс. «Материальный ущерб составил 58 млн 459 тыс. 179 руб.», — отметили в пресс-службе.

28 марта источники в центральном аппарате МВД и источник в ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что на востоке Москвы совершено вооруженное ограбление отделения Бинбанка. В городе был объявлен план «Перехват».

«Сотрудники полиции разыскивают автомашину Hyundai Starex белого цвета, в которой с места преступления скрылись пять человек в камуфлированной одежде», — рассказал РБК источник в главке. Источник ТАСС в экстренных службах города рассказал, что нападавшие похитили $100 тыс.


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