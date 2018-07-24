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В Москве на Новом Арбате из квартиры 19-летней дочери сахалинского губернатора похитили шкатулку, в которой были $18 тысяч

24 июля 2018 23:31
199
В центре Москвы обокрали квартиру, где проживает дочь губернатора Сахалинской области, сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

В правоохранительные органы обратилась сама 19-летняя девушка. Из квартиры на Новом Арбате неизвестные похитили шкатулку, в которой хранились $18 тыс., отметили источники.

Официальным подтверждением РБК пока не располагает.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не смог прокомментировать эту информацию. «Понятия пока не имею. Я на совещании в МЧС», — заявил он РБК на вопрос о краже в квартире его дочери в Москве.

В департаменте информационной политики правительства Сахалинской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о краже. «Мы не обладаем такой информацией», — заявили РБК в департаменте.

Олег Кожемяко занимает пост губернатора Сахалинской области с 13 сентября 2015 года. До этого он в течение нескольких месяцев был исполняющим обязанности губернатора, а с октября 2008 до начала 2015 года — губернатором Амурской области.


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Комментарии



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