В Москве на Новом Арбате из квартиры 19-летней дочери сахалинского губернатора похитили шкатулку, в которой были $18 тысяч

199

В правоохранительные органы обратилась сама 19-летняя девушка. Из квартиры на Новом Арбате неизвестные похитили шкатулку, в которой хранились $18 тыс., отметили источники.Официальным подтверждением РБК пока не располагает.Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не смог прокомментировать эту информацию. «Понятия пока не имею. Я на совещании в МЧС», — заявил он РБК на вопрос о краже в квартире его дочери в Москве.В департаменте информационной политики правительства Сахалинской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о краже. «Мы не обладаем такой информацией», — заявили РБК в департаменте.Олег Кожемяко занимает пост губернатора Сахалинской области с 13 сентября 2015 года. До этого он в течение нескольких месяцев был исполняющим обязанности губернатора, а с октября 2008 до начала 2015 года — губернатором Амурской области.