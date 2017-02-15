В Мордовии в полицейском участке повесился отставной сотрудник ФСИН, обвинявшийся в изнасиловании 7-летней девочки
15 февраля 2017 16:37
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После смерти обвиняемого судебный процесс, проходящий в закрытом режиме, продолжился. На 20 февраля назначено очередное заседание, пишет "Столица С".
"Судя по всему, обвиняемый оказался не готов выслушать решение суда, - сказал прокурор Зубово-Полянского района Владислав Поршин. - Принимая решение о самоубийстве, он предполагал, что развязка окажется не в его пользу".
Также проводится проверка, после которой могут быть возбуждены уголовные дела в отношении стражей порядка, "допустивших самовольный уход обвиняемого из жизни".
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 17 декабря 2015 года житель поселка Яваса Николай Кяльгин вместе с родной сестрой зашел в гости к приятельнице, с которой был знаком почти 20 лет. В доме также находилась семилетняя дочь хозяйки, ходившая в детский сад, в котором работала воспитательницей жена Кяльгина.
В качестве гостинца бывший сотрудник "Дубравлага" принес недопитую баклажку пива. Через некоторое время сестра экс-надзирателя ушла домой, а захмелевшая хозяйка уснула на диване. "С одной стороны от нее лежала дочка, которая с увлечением смотрела по телевизору мультики, с другой находился гость. Николай перелез через спящую женщину…" - пишет издание.
Сначала мужчина гладил девочку по груди, а затем, осмелев, опустил руку ниже. Хозяйка проснулась от детского плача и не сразу поняла, что происходит. "Этого нехорошего дядю надо скорее выгнать", - сказала пострадавшая своей матери.
Не дожидаясь скандала, Кяльгин оделся и ушел. А женщина обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали в его доме в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Свою вину в сексуальных домогательствах Кяльгин категорически отрицал: дескать, девочка небылицы рассказывает, а ее родственники оговорили его.
Как выяснили стражи порядка, "плохой дядя" приходил в дом потерпевшей последние три дня, чтобы выпить спиртное.
Девочку следователи опросили в присутствии педагога и ее законного представителя. После случившегося пострадавшая замкнулась и была неразговорчивой. На тот момент семья потерпевшей состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная и малообеспеченная. Правда, в последнее время мать девочки трудоустроилась, а отдельно живущий отец стал помогать материально.
Николаю Кяльгину инкриминировали ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Тюремщику на пенсии грозил 20-летний срок лишения свободы. Вынесение приговора было запланировано на 2 февраля, но дожидаться его подследственный не стал.
1 февраля около 02:00 Кяльгин, находясь в изоляторе временного содержания на территории отдела внутренних дел, разорвал простынь, сделал петлю и повесился на двери. При осмотре места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было. Врачи заключили, что причиной смерти стала механическая асфиксия.
На месте происшествия была найдена предсмертная записка. В ней Кяльгин ругал правоохранительные органы за фабрикацию уголовного дела.
Добавим, что Кяльгин и его жена последнее время жили раздельно. У них есть двое детей и внук. В свое время Николай работал в отделе охраны УФСИН в звании прапорщика. Выйдя на пенсию, он время от времени ездил на заработки в Москву. По месту жительства экс-надзирателя охарактеризовали удовлетворительно. К административной ответственности он не привлекался, но, по отзывам соседей, отличался неуравновешенным характером.
Фото newsru.com
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