В «МегаФоне» рассказали о причинах «массовых сложностей со связью»
20 мая 2017 10:56
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В пятницу 19 мая в сети «МегаФона» в Москве и нескольких крупных городов Поволжья наблюдались проблемы со связью. К вечеру оператор, входящий в российскую «большую тройку», сообщил, что восстановил связь в Самаре, Казани, Саратове, а в Москве и области увеличил уровень успешности голосовых вызовов до 93%. В одиннадцатом часу вечера "Мегафон" в своем официальном канале в Telegram сообщил о полном восстановлении сети в Москве и Поволжье.
Как сообщил директор по связям с общественностью «МегаФона» Петр Лидов, это крупнейший сбой в работе сети оператора за последние несколько лет. Он произошел из-за ошибки программного обеспечения Hewlett Packard, установленного на системе обработки данных оператора.
Ранее в компании заявляли, произошедший сбой никак не связан с вирусом WannaCry. Этот вирус 12 мая поразил компьютеры во многих странах мира, в России были зафиксированы атаки на «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МВД, сообщалось о проблемах и в других ведомствах и компаниях. Программа зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за них «выкуп». Кто стоит за этой кибератакой, пока неизвестно.
Первоначально компания в ответ на жалобы клиентов в Twitter признала наличие «массовых сложностей со связью». Клиенты сообщали о проблемах с голосовой связью и мобильным интернетом в нескольких городах России, включая Москву, Уфу, Самару, Нижний Новгород, пишет РБК.
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