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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Лондоне прохожего убило стеклом, выпавшим с 27-го этажа

3 октября 2018 23:45
188
Погибшим оказался 53-летний водитель автобуса, он скончался на месте.
Прохожего насмерть прибило огромным стеклом, упавшим с высоты 76 метров — из окна 27-го этажа, сообщает life.ru со ссылкой на The Sun.

Погибшим оказался 53-летний водитель автобуса, он скончался на месте.

По предварительным данным, мужчина вышел из автобуса, решив сходить в магазин или в туалет. Когда он возвращался в транспортное средство, на него упало стекло. Проводится расследование случившегося. 
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