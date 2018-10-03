В Лондоне прохожего убило стеклом, выпавшим с 27-го этажа

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Погибшим оказался 53-летний водитель автобуса, он скончался на месте.По предварительным данным, мужчина вышел из автобуса, решив сходить в магазин или в туалет. Когда он возвращался в транспортное средство, на него упало стекло. Проводится расследование случившегося.