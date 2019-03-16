Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 16 марта, 16:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/03:
USD 65.42
0.02
EUR 74.07
0.01
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Латвии двух военных США оштрафовали за то, что они справили нужду на памятник Свободы

16 марта 2019 15:17
92
В Минобороны Латвии также выразили сожаление в связи с инцидентом, подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат или ранее служили в Латвии.
Двое американских военных получили штраф в размере 400 евро каждый за то, что справляли малую нужду на расположенный в самом центре Риги главный монумент Латвии - памятник Свободы, сообщает newsru.com. Об этом передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал информагентству ЛЕТА пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции (РМП) Томс Садовскис, инцидент произошел вечером 8 марта. Сотрудники центра видеонаблюдения РМП заметили, что на смотровой площадке памятника Свободы два человека справляют малую нужду.

На место происшествия были направлены полицейские, которые выяснили, что правонарушителями оказались двое граждан США. Ничто не свидетельствовало о том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что РМП оштрафовала двух военнослужащих из США, которые прибыли в республику для участия в военных учениях. По его словам, за это правонарушение они также будут наказаны со стороны американской армии. Он добавил, что в армии США их ждут санкции, которые будут куда более суровы, чем штраф.

В Минобороны Латвии также выразили сожаление в связи с инцидентом, подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат или ранее служили в Латвии.

Произошедшее также осудило посольство США в Латвии. "Посольство и военные коллеги США продолжают тесное сотрудничество с должностными лицами Латвии, чтобы расследовать этот случай. Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации", - указало диппредставительство.

В 2014 году стало известно о нескольких потасовках с участием моряков из стран - участниц альянса, которые находились в портовом городе Вентспилсе для участия в международных учениях минно-тральных сил Open Spirit - 2014 ("Оупен спирит - 2014") в Балтийском море. Мэр Вентспилса Айварс Лембергс тогда заявил, что моряки НАТО ведут себя "по-свински", игнорируя законы Латвии, а также ввязываются в конфликты и драки с местными жителями.

Другой случай имел место в июне 2016 года, когда несколько британских солдат, участвовавших в крупных международных военных учениях НАТО Saber Strike 2016, в состоянии алкогольного опьянения разгромили такси в центре Риги.

В ноябре этого же года стало известно еще об одном инциденте - британский солдат был задержан в ресторане быстрого питания "Макдональдс" за драку и нанесение незначительных телесных повреждений местному жителю.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
15 марта 2019  21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.
Дерипаска подал в суд на Минфин США
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.  Закон
246
15 марта 2019  20:21
После падения на асфальт животное выжило.
Житель Урала, выкинувший с балкона кота, получил год колонии
 После падения на асфальт животное выжило.  Закон
300
15 марта 2019  20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности.
Депутата Госдумы Белоусова, подкупавшего избирателей макаронами, задержали по обвинению во взятке на 3,5 млрд рублей
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности.  Закон
312
14 марта 2019  18:54
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
У жителя Пестравского района оперативники изъяли крупную партию наркотиков
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.  Закон
329
14 марта 2019  18:47
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей.
В Тольятти задержан сотрудник Федеральной налоговой службы СО по подозрению в получении взятки
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей.   Закон
366
14 марта 2019  16:19
Его подозревают в даче взятки налоговому инспектору. По предварительным данным, речь может идти о сумме в 3 млн руб.
ФСБ задержала директора крупнейшего в России производителя троллейбусов
Его подозревают в даче взятки налоговому инспектору. По предварительным данным, речь может идти о сумме в 3 млн руб.   Закон
327
14 марта 2019  12:59
Транспортная прокуратура лишает самарских «зацеперов» инструкций
Транспортная прокуратура лишает самарских «зацеперов» инструкций
На видеоматериалах были «представлены правила и способы рискованных действий, опасных для жизни. Закон
303
Весь список
Происшествия
16 марта 2019  15:17
В Минобороны Латвии также выразили сожаление в связи с инцидентом, подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат или ранее служили в Латвии.
В Латвии двух военных США оштрафовали за то, что они справили нужду на памятник Свободы
В Минобороны Латвии также выразили сожаление в связи с инцидентом, подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат... Происшествия
83
16 марта 2019  12:23
В Кировском районе Самары горел автосервис на 400 кв. метрах
В Кировском районе Самары горел автосервис на 400 кв. метрах
Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Происшествия
111
16 марта 2019  12:00
В Самарской области ребенок погиб при пожаре в многоквартирном доме
В Самарской области ребенок погиб при пожаре в многоквартирном доме
Он скончался в карете скорой помощи. Происшествия
109
Весь список
Криминал
16 марта 2019  14:35
В дежурную часть ОМВД России по городу Отрадному обратился местный житель, с сообщением о том, что у входа в подвальное помещение одного из жилых домов лежит мужчина без признаков жизни.
В Отрадном полицейские задержали подозреваемого в тяжком преступлении
В дежурную часть ОМВД России по городу  Отрадному обратился местный житель, с сообщением о том, что у входа в подвальное помещение одного из жилых домов лежит... Криминал
102
16 марта 2019  11:03
В Безенчукском районе у мужчины нашли пакет с марихуаной
В Безенчукском районе у мужчины нашли пакет с марихуаной
Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Криминал
129
15 марта 2019  10:36
В Сызрани задержали вора, похищавшего имущество из гаражей
В Сызрани задержали вора, похищавшего имущество из гаражей
Уголовное дело направлено в суд. Криминал
208
Весь список


Видео
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
260
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1172
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
424
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
690
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
854
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
850
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1306
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1457
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
707
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
823
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1272
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1027
Весь список

Мероприятия
Юные самарские лыжники принимают участие в первенстве ПФО по спортивному туризму
В ОДО состоялся праздничный концерт, посвященный 140-летию уголовно-исполнительной системы России
Музей им. П.В. Алабина провел интерактивное занятие для слабослышащих детей «Занимательная география»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные