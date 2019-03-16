В Латвии двух военных США оштрафовали за то, что они справили нужду на памятник Свободы

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Как рассказал информагентству ЛЕТА пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции (РМП) Томс Садовскис, инцидент произошел вечером 8 марта. Сотрудники центра видеонаблюдения РМП заметили, что на смотровой площадке памятника Свободы два человека справляют малую нужду.На место происшествия были направлены полицейские, которые выяснили, что правонарушителями оказались двое граждан США. Ничто не свидетельствовало о том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.Директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что РМП оштрафовала двух военнослужащих из США, которые прибыли в республику для участия в военных учениях. По его словам, за это правонарушение они также будут наказаны со стороны американской армии. Он добавил, что в армии США их ждут санкции, которые будут куда более суровы, чем штраф.В Минобороны Латвии также выразили сожаление в связи с инцидентом, подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат или ранее служили в Латвии.Произошедшее также осудило посольство США в Латвии. "Посольство и военные коллеги США продолжают тесное сотрудничество с должностными лицами Латвии, чтобы расследовать этот случай. Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации", - указало диппредставительство.В 2014 году стало известно о нескольких потасовках с участием моряков из стран - участниц альянса, которые находились в портовом городе Вентспилсе для участия в международных учениях минно-тральных сил Open Spirit - 2014 ("Оупен спирит - 2014") в Балтийском море. Мэр Вентспилса Айварс Лембергс тогда заявил, что моряки НАТО ведут себя "по-свински", игнорируя законы Латвии, а также ввязываются в конфликты и драки с местными жителями.Другой случай имел место в июне 2016 года, когда несколько британских солдат, участвовавших в крупных международных военных учениях НАТО Saber Strike 2016, в состоянии алкогольного опьянения разгромили такси в центре Риги.В ноябре этого же года стало известно еще об одном инциденте - британский солдат был задержан в ресторане быстрого питания "Макдональдс" за драку и нанесение незначительных телесных повреждений местному жителю.