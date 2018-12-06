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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Ланкашире врачи борются за жизнь отца четырёх детей, которому в уличной драке отрезали уши

6 декабря 2018 22:36
142
Хирурги уже провели 14-часовую операцию, и сейчас мужчина подключён к аппарату жизнеобеспечения.
18+
Врачи борются за жизнь отца четверых детей, которому отрезали уши в ходе уличной драки в Ланкашире, Англия. 42-летний Саджед Шоудри находится в коме, после того как на него и его 24-летнего сына напали на улице. У мужчины диагностировали серьёзное повреждение правого лёгкого, а также кровоизлияние в мозг, сообщает life.ru со ссылкой на The Sun.

Врачи провели 14-часовую операцию по восстановлению ушей пострадавшего, использовав для этого кожу с его ног. Сейчас Саджед не может самостоятельно дышать и подключён к аппарату жизнеобеспечения. Примечательно, что нападение произошло на улице, где находится дом мужчины.

Сын Саджеда также находится в больнице с серьёзными ранами на лице и повреждённой кистью. Полиции удалось арестовать нападавших, и в скором времени они предстанут перед судом. 


Фото © SWNS/ life.ru 
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