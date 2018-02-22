В Курумоче на улице Молодежной сгорел гараж с автомобилем

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Горел гараж на площади 80 квадратных метров и автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар был локализован в 16:35, пожар ликвидирован в 16:41.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС