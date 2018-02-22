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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Курумоче на улице Молодежной сгорел гараж с автомобилем

22 февраля 2018 18:24
76
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
22 февраля в 16:05 по адресу: Волжский район, с. Курумоч, улица Молодежная, произошел пожар.

Горел гараж на площади 80 квадратных метров и автомобиль. 

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар был локализован в 16:35, пожар ликвидирован в 16:41.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.


Фото из архива облМЧС
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