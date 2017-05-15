В Курумоче Волжского района сгорело 30 кв. метров надворных построек

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14 мая по адресу: м.р. Волжский, с. Курумоч, ул. Рабочая, произошел пожар.Горели надворные постройки на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.