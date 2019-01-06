В Куйбышевском районе Самары при столкновении двух автомобилей погиб один человек

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Водитель "Гранты" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хёндэ Акцент».В результате ДТП пассажир «Гранты» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель автомобиля «Хёнде» и два пассажира госпитализированы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.