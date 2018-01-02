В Куйбышевском районе Самары ночью 22 человека тушили пожар

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Около 12 ночи 1 января по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Утевская, произошел пожар. Горели домашние вещи на 10 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Они за 20 минут справились с огнем, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.