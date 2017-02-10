В Куйбышевском районе Самары на 80 кв. метрах горела крыша дома

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Утром сегодня, 10 февраля по адресу: Самара, Куйбышевский р-н, ул. Казбекская, произошел пожар. Горела кровля частного дома на площади 80 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.