В Кряжском массиве в Самаре ночью на крупном пожаре погиб мужчина

216

Сегодня, 8 февраля ночью поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский район, ДНТ «Кряжский массив КНПЗ». На месте вызова горело дачное строение на площади 100 м кв. К месту пожара прибыли: 7 единиц пожарной техники, 25 человек личного состава. К сожалению, погиб мужчина (личность устанавливается), сообщает облМЧС.Причина гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщает облМЧС.