В Крутых Ключах сгорела вместе с книгами одна из трёх уличных библиотек

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Местные жители вызвали пожарных, но спасти библиотеку не удалось. Все книги сгорели.Поджог это или случайность не известно.Первая уличная библиотека в виде лондонской телефонной будки появилась в Крутых Ключах 19 июля.Всего было установлено три таких библиотеки.