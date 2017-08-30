В Крутых Ключах сгорела вместе с книгами одна из трёх уличных библиотек
30 августа 2017 19:46
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Местные жители вызвали пожарных, но спасти библиотеку не удалось. Все книги сгорели.
Поджог это или случайность не известно.
Первая уличная библиотека в виде лондонской телефонной будки появилась в Крутых Ключах 19 июля.
Всего было установлено три таких библиотеки.
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