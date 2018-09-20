В Красноярском районе водитель "восьмерки", нарушив ПДД, столкнулся с "Ладой", пострадали двое взрослых и двое маленьких детей

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Одно из ДТП произошло в 12:30 в Красноярском районе. 23-летний водитель управляя автомобилем «ВАЗ 21083» (водительский стаж с февраля 2018 года) двигался по автодороге «Урал» - Б. Каменка - Р. Селитьба - Б. Чесноковка».По предварительной версии полицейских, автомобилист нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «ЛАДА 210740» и съехал в кювет. В результате ДТП травмы получили: водитель автомобиля «ВАЗ 21083» и его пассажиры – женщина 1985 года рождения, 3-летняя девочка и мальчик 2018 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области