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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноярском районе сторож украл из здания охраны СДТ травматический пистолет

18 октября 2018 17:43
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32-летний мужчина сбыл похищенное оружие неизвестному, вырученные деньги потратил на личные нужды.
18 сентября в Отдел МВД России по Красноярскому району поступило сообщение о том, что из помещения административного здания охраны садово-дачного товарищества, расположенного в Красноярском районе, похищен травматический пистолет.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия, полицейские выяснили, что в момент хищения в помещении охранного пункта помимо сотрудника частной охранной организации находился сторож, который осуществлял трудовую деятельность по охране дачного массива неофициально.

Оперативники предположили, что он может быть причастен к совершению преступления и задержали его по адресу проживания в Самаре. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Во время опроса задержанный (1986 года рождения) признался в содеянном и рассказал, что похитил оружие, которое хранилось в свободном доступе, и сбыл его неизвестному лицу, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время по статье «Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» возбуждено уголовное дело. Гражданин, похитивший оружие задержан, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать местонахождение похищенного пистолета.

В отношении владельца пистолета, допустившего небрежное хранение оружия и повлекшее его хищение, сотрудниками ЛРР Управления Росгвардии по Самарской области приняты меры административного воздействия. Разрешения на хранения принадлежащего ему оружия (несколько единиц) аннулированы и изъяты, владелец в течении года лишен права владеть оружием, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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