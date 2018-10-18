В Красноярском районе сторож украл из здания охраны СДТ травматический пистолет
18 октября 2018 17:43
86
В ходе выяснения обстоятельств происшествия, полицейские выяснили, что в момент хищения в помещении охранного пункта помимо сотрудника частной охранной организации находился сторож, который осуществлял трудовую деятельность по охране дачного массива неофициально.
Оперативники предположили, что он может быть причастен к совершению преступления и задержали его по адресу проживания в Самаре. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Во время опроса задержанный (1986 года рождения) признался в содеянном и рассказал, что похитил оружие, которое хранилось в свободном доступе, и сбыл его неизвестному лицу, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
В настоящее время по статье «Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» возбуждено уголовное дело. Гражданин, похитивший оружие задержан, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать местонахождение похищенного пистолета.
В отношении владельца пистолета, допустившего небрежное хранение оружия и повлекшее его хищение, сотрудниками ЛРР Управления Росгвардии по Самарской области приняты меры административного воздействия. Разрешения на хранения принадлежащего ему оружия (несколько единиц) аннулированы и изъяты, владелец в течении года лишен права владеть оружием, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 октября 2018 15:01
Дело, связанное с Тамбовской ОПГ, расследовалось с 2008 года, в нем фигурировал действующий депутат Госдумы Владислав Резник. Закон
117
17 октября 2018 21:22
В мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Закон
239
17 октября 2018 21:21
Финансовая пирамида собирала деньги на скупку драгоценных камней и нефтедобычу. Закон
128
17 октября 2018 21:02
Летом 2018 года недовольные дольщики «Березовки» начали писать на бывшего банкира заявления, а полиция — возбуждать уголовные дела. Закон
193
17 октября 2018 19:32
Похитители были задержаны сотрудниками ДПС на выезде из Самары. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику. Закон
656
17 октября 2018 16:26
Он получил от сотрудника одной из школ города Тольятти взятку - 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к... Закон
187
16 октября 2018 22:16
Возбуждено уголовное дело. Закон
417
Происшествия
18 октября 2018 17:43
32-летний мужчина сбыл похищенное оружие неизвестному, вырученные деньги потратил на личные нужды. Происшествия
85
18 октября 2018 14:11
Сумку сотрудники полиции нашли в одном из соседних дворов. Происшествия
121
18 октября 2018 12:41
Проводится проверка по факту трагедии. Происшествия
178
Криминал
18 октября 2018 13:53
Деньги предназначались на работу в сельской местности. Криминал
107
18 октября 2018 10:31
Очевидцев просят обратиться в полицию. Криминал
140
17 октября 2018 12:14
Она признана виновной в коммерческом подкупе. Криминал
164
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
343
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
400
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
379
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
796
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
652
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1046
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
685
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1106
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1150
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2246
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1664
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1841
Мероприятия