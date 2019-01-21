В Красноярском районе сотрудники ДПС изъяли наркотик у водителя легковушки

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В Красноярском районе на 54 км автодороги «Самара-Ульяновск» сотрудники ДПС за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Лада Приора» под управлением мужчины 1984 года рождения. Во время составления в отношении него административного протокола нарушитель сильно нервничал, поэтому было принято решение провести личный досмотр. В результате в присутствии двух понятых у мужчины был обнаружен и изъят сверток из прозрачного полиэтилена, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета. Полицейские направили находку на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что внутри находился наркотик - героин массой 0,87 грамма. Запрещенное вещество задержанный хранил без цели сбыта.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.