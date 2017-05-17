В Красноярском районе сгорело 250 кв. метров сараев

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В ночь на 17 мая по адресу: м.р. Красноярский, п. Мирный, ул. Песочная, произошел пожар. Горели сараи на 250 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.