В Красноярском районе сгорел гараж

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Поздно вечером 25 мая по адресу: м.р. Красноярский, п. Мирный, ул. Песочная, произошел пожар.Горел гараж на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.