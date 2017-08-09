В Красноярском районе под колесами грузового автомобиля погибла женщина

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Авария произошла 8 августа в 23:30 на 71 километре автодороги «Ульяновск - Димитровград - Самара» на территории Красноярского района. 41-летний водитель грузового автомобиля «Scania P360» (стаж - 18 лет) двигался со стороны Ульяновска в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на неустановленную женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте.От полученных в результате ДТП травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия врачей, сообщает облМВД.