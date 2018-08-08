В Красноярском районе на трассе «ВАЗ-2113» въехал в «Volvo», пострадали два человека

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По предварительной информации полицейских,на 1030 км данной автодороги, водитель не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомашиной «Volvo» в составе полуприцепа, двигавшейся в попутном направлении.После столкновения автомашина «ВАЗ-2113» совершила наезд на барьерное ограждение, расположенноесправа по ходу движения.В результате ДТП пострадали два пассажира автомашины «ВАЗ-2113»: мужчина 1971 года рождения и молодой человек 1997 года рождения были госпитализированы с различными травмам.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства, предположительно виновного в совершении ДТП находился в состоянии опьянения и не имел права управления транспортным средством.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области