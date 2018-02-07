В Красноярском районе инспекторы ГИБДД вызволили из 18-часового снежного плена водителя большегруза

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Прибывшим полицейским водитель транспортного средства пояснил, что направлялся из Нальчика в Новосибирск. На трассе его настигла стихия, и он угодил в снежный плен, из которого не может выбраться уже 18 часов. Топливо закончилось, а тем временем, мороз усиливался, опустившись до -15 градусов.Сотрудники ГИБДД остановили проезжающую фуру, водитель которой, любезно согласился помочь - пустил жителя Нальчика отогреться и попить чай.Инспекторы, оценив ситуацию, вызвали на помощь спецтехнику - иными путями вытащить автомобиль было невозможно. Ожидая подкрепление, чтобы не терять времени, сотрудники полиции Владимир и Алексей вручную, при помощи лопат, раскапывали автомобиль. Спецтехника прибыла оперативно, расчистила дорогу и извлекла большегруз из кювета.При эвакуации автомобиля из снежного плена сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены организовать движение по одной полосе, не допустив при этом заторов.Эвакуированное транспортное средство было отбуксировано до ближайшей заправки, после чего водитель смог продолжить движение.Мероприятие по извлечению из кювета большегруза продолжалось несколько часов. После оказания необходимой помощи водителю фуры, сотрудники ГИБДД продолжили службу на маршруте патрулирования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области