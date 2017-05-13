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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноярском районе горела кабина грузовика

13 мая 2017 11:57
75
В Красноярском районе горела кабина грузовика
Пожар тушили 6 человек.

Поздно вечером 12 мая по адресу: м.р. Красноярский, с. Белозерки, ул. Садовая, произошел пожар.

Горела кабина транспортного средства.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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