В Красноярском районе горела кабина грузовика

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Поздно вечером 12 мая по адресу: м.р. Красноярский, с. Белозерки, ул. Садовая, произошел пожар.Горела кабина транспортного средства.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.