В Красноярском районе ВАЗ-21120 въехал в фуру «MAN», его отбросило на "встречку", где он столкнулся с «Ford Fiesta»

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Одно из ДТП произошло в 15:15 на 4 километре Самарской обводной автодороги на территории Красноярского района.23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 (стаж - 1 месяц) двигался со стороны трассы «Самара - Бугуруслан» в направлении федеральной автодороги М-5 «Урал». Не выбрав безопасную дистанцию, молодой человек столкнулся с фурой «MAN», двигавшейся впереди. Автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомашиной «Ford Fiesta» под управлением мужчины 1968 года рождения (стаж - 20 лет).В результате ДТП водители обоих легковых авто, а также две пассажирки ВАЗ-21120 - 1989 и 2015 годов рождения - получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в районную больницу. Все пострадавшие госпитализированы.Еще один пассажир отечественного авто - мужчина 1986 года рождения - от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области