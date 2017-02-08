В Красноярском районе ВАЗ-2112 столкнулся с фурой «Renault Premium», пострадали два человека

Я нашел ошибку
Главные новости: 
На предприятии, где работает её супруг, принято обмениваться подарками в честь праздников. В этот раз каждому сотруднику подарили по пять лотерейных билетов.
Жительница Новокуйбышевска выиграла в лотерею более 700 000 рублей
Ранее мужчина был четырежды судим за кражу, грабеж, разбой и угон.
В поселке Спиридоновка задержан житель Волжского района за попытку сбыть героин осужденным
Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей.
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту слива в почву отходов серной кислоты
Мужчина (после наезда) был госпитализирован в больницу, где скончался через 12 дней.
В Отрадном мужчина, который умышленно наехал на автомобиле на своего знакомого, будет отвечать перед судом
В XVIII зимней Всемирной Универсиаде принимали участие около 2 000 спортсменов из 58 стран. Соревнования проводились по 12 видам спорта, было разыграно 85 комплектов медалей. В медальном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 71 награду (29 - золото, 27 – серебро, 15 - бронза).
В Казахстане на Всемирной зимней Универсиаде спортсмены Самарской области завоевали пять медалей
Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».
В Самаре организована работа телефона антинаркотической «горячей линии»
Ученый – звучит гордо! В обществе всегда отдавали дань уважения людям науки, восхищаясь их талантом и твердым характером.
Сегодня отмечается День российской науки. Поздравление Министра образования и науки РФ Ольги Васильевой
Сроки реализации предложения - второе полугодие 2017 года.
"Коммерсант": отчисления НПФ в фонд гарантирования пенсий могут привязать к их доходности
сегодня  Среда, 8 февраля, 18:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/02:
USD 59.19
0.48
EUR 63.24
0.08
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Красноярском районе ВАЗ-2112 столкнулся с фурой «Renault Premium», пострадали два человека

8 февраля 2017 14:23
81
В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.
7 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 15 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет. В трех дорожно-транспортных происшествиях пострадали несовершеннолетние. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.

Одно из ДТП произошло в 08:00 на 1056 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» на территории Красноярского района.

26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 (водительский стаж - 4 года) двигался со стороны Москвы в направлении Челябинска. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию до идущего впереди транспортного средства, автомобилист допустил столкновение с фурой «Renault Premium» под управлением мужчины 1976 года рождения (стаж - 19 лет).

В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
8 февраля 2017  17:40
Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей.
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту слива в почву отходов серной кислоты
Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей.   Закон
28
8 февраля 2017  17:21
Мужчина (после наезда) был госпитализирован в больницу, где скончался через 12 дней.
В Отрадном мужчина, который умышленно наехал на автомобиле на своего знакомого, будет отвечать перед судом
Мужчина (после наезда) был госпитализирован в больницу, где скончался через 12 дней.  Закон
69
8 февраля 2017  14:59
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Самаре судебный пристав осужден за махинации с квартирой должницы
 Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего... Закон
98
8 февраля 2017  13:52
За невозвращение кредита у самарчанки арестовали автомобиль
За невозвращение кредита у самарчанки арестовали автомобиль
Иномарку могут продать на торгах в счет погашения долга. Закон
370
8 февраля 2017  13:46
На ул. Галактионовской в Самаре снова продавали алкоголь с нарушениями
На ул. Галактионовской в Самаре снова продавали алкоголь с нарушениями
В июне полиция уже уличила в этом владельца торговой точки. Закон
64
8 февраля 2017  11:44
Должник из Сызрани не желал передать взыскателю полуприцеп-рефрижератор
Должник из Сызрани не желал передать взыскателю полуприцеп-рефрижератор
В дело пришлось вмешаться судебным приставам. Закон
94
8 февраля 2017  11:12
Из-за неуплаты алиментов тольяттинец стал фигурантом уголовного дела
Из-за неуплаты алиментов тольяттинец стал фигурантом уголовного дела
Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года. Закон
96
Весь список
Происшествия
8 февраля 2017  14:23
В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.
В Красноярском районе ВАЗ-2112 столкнулся с фурой «Renault Premium», пострадали два человека
 В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую... Происшествия
80
8 февраля 2017  13:13
Саратовец угнал и за 60 тыс. рублей продал пожарную машину
Саратовец угнал и за 60 тыс. рублей продал пожарную машину
Автомобиль нашли в полуразобранном состоянии. Происшествия
118
8 февраля 2017  12:39
В ДНР убит командир батальона «Сомали» Гиви
В ДНР убит командир батальона «Сомали» Гиви
Это произошло в результате теракта. Происшествия
100
Весь список
Криминал
8 февраля 2017  17:41
Ранее мужчина был четырежды судим за кражу, грабеж, разбой и угон.
В поселке Спиридоновка задержан житель Волжского района за попытку сбыть героин осужденным
Ранее мужчина был четырежды судим за кражу, грабеж, разбой и угон.   Криминал
46
8 февраля 2017  14:00
Самарец избил знакомого во время застолья, тот попал в больницу
Самарец избил знакомого во время застолья, тот попал в больницу
Полицейские возбудили уголовное дело. Криминал
94
8 февраля 2017  13:06
Тольяттинец ночью ограбил прохожего
Тольяттинец ночью ограбил прохожего
Преступник отобрал у него сумку с деньгами и документами. Криминал
79
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
977
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
651
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4799
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1807
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2377
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1491
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1218
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2381
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2170
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11377
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9313
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5708
Весь список

Мероприятия
На берегах Невы и Волги… в Тольятти открывается виртуальный филиал русского музея
В Самарской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России»
Тотальный диктант в этом году пройдет 8 апреля
Весь список
Популярное
за сегодня

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

1240

За оскорбление по телефону сотрудников СамГТУ самарец заплатит штраф

871

В Самаре ищут водителя, который сбил мальчика и уехал

797
за неделю

На трассе Чапаевск–Самара, в ДТП с несколькими машинами, вазовскую "десятку" разорвало пополам

5373

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5052

В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

4213
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Звоновский Владимир Борисович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда