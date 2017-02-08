В Красноярском районе ВАЗ-2112 столкнулся с фурой «Renault Premium», пострадали два человека

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Одно из ДТП произошло в 08:00 на 1056 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» на территории Красноярского района.26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 (водительский стаж - 4 года) двигался со стороны Москвы в направлении Челябинска. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию до идущего впереди транспортного средства, автомобилист допустил столкновение с фурой «Renault Premium» под управлением мужчины 1976 года рождения (стаж - 19 лет).В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.