В Красноярском районе Самарской области ночью сгорела сторожка

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В ночь на 23 мая по адресу: м.р. Красноярский, д/м "Кондурчинский", произошел пожар. Горела сторожка на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.