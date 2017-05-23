В Красноярском районе Самарской области ночью сгорела сторожка
23 мая 2017 10:21
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В ночь на 23 мая по адресу: м.р. Красноярский, д/м "Кондурчинский", произошел пожар. Горела сторожка на 20 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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