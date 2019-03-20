В Красноярском районе «Фиат Альбеа» врезался в припаркованный грузовик «ДАФ»

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В Красноярском районе на 1020 км автодороги М-5 Урал в 14:30 мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Фиат Альбеа», двигаясь со стороны Тольятти в сторону Самары не обеспечил постоянного контроля за движением своего авто и врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль «ДАФ», под управлением мужчины 1975 года рождения.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Фиат Альбеа", бригадой скорой помощи он был госпитализирован. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области