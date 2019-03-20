В Красноярском районе «Фиат Альбеа» врезался в припаркованный грузовик «ДАФ»
20 марта 2019 18:29
68
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Фиат Альбеа", бригадой скорой помощи он был госпитализирован. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
19 марта 2019 19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
226
19 марта 2019 14:23
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки. Закон
240
15 марта 2019 21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд. Закон
467
15 марта 2019 20:21
После падения на асфальт животное выжило. Закон
632
15 марта 2019 20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Закон
653
14 марта 2019 18:54
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Закон
401
14 марта 2019 18:47
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей. Закон
457
Происшествия
20 марта 2019 18:53
В посольстве в Джакарте данные о гражданстве убитых пока проверяют. Происшествия
78
20 марта 2019 18:29
Водитель иномарки госпитализирован. Происшествия
67
20 марта 2019 18:26
Им назначено амбулаторное лечение. Происшествия
70
Криминал
19 марта 2019 10:42
Сотрудники Росгвардии задержали угонщика. Криминал
246
19 марта 2019 10:10
Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в 10 000 рублей. Криминал
225
19 марта 2019 09:54
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Криминал
251
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
391
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
378
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
823
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
553
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1501
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
703
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
626
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1602
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1787
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
974
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
880
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1329
Мероприятия