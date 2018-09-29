В Красноярском районе, при столкновении на "встречке" с ГАЗом, погибли водитель и пассажир автомобиля «Приора»
29 сентября 2018 15:07
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ДТП было зарегистрировано сегодня 29 сентября в 05:15 в Красноярском районе. 32-летний водитель автомобиля «Приора» двигался по трассе «Обход с. Красный Яр» со стороны дороги М-5 «Урал». На 7 км автодороги водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, под управлением мужчины 1990 года рождения.
От удара грузовой автомобиль перевернулся.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
Водитель грузовика и его пассажир получили травмы.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области .
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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