179

В Красноярском районе, при столкновении на "встречке" с ГАЗом, погибли водитель и пассажир автомобиля «Приора»От удара грузовой автомобиль перевернулся.В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.Водитель грузовика и его пассажир получили травмы.По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области .Фото: ГУ МВД России по Самарской области