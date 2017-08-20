В Красноярском районе погиб водитель «Ауди», врезавшись в остановившийся впереди грузовик
20 августа 2017 19:40
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20 августа в 16:20 на 1052 км автодороги М5-Урал в районе села Хорошенькое водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», двигался со стороны Уфы в направлении Самары. Во время движения молодой человек допустил наезд на остановившийся впереди грузовой автомобиль.
В результате ДТП водитель иномарки скончался. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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