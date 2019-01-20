В Красноярском крае угнали автомобиль со спящим внутри 7-летним ребёнком

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С заявлением об угоне транспортного средства обратился 34-летний красноярец. Мужчина пояснил, что с женой и сыном приехал на купель в поселке Солонцы. Ребенок остался в машине, а мужчина с супругой ушли к купели. Вернувшись, автомобиля они не обнаружили.Через некоторое время по сотовой связи мальчик сообщил родителям и полицейским о приблизительном месте нахождения. Бросив автомобиль в Советском районе Красноярска, злоумышленник сбежал. В течение получаса после угона автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД. Ребенок не пострадал и был передан родителям.Сотрудники уголовного розыска через несколько часов установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний житель Красноярска, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотических средств. Задержанный пояснил полицейским, что увидел ребенка спящим на заднем сидении только в Красноярске, после чего бросил автомобиль.Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: pixabay