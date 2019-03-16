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В Красноярском крае на ВИДЕО попало падение неизвестного светящегося объекта

16 марта 2019 20:42
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Инцидент произошел вечером 15 марта недалеко от поселка Тура.
Автомобильный видеорегистратор снял полет ярко светящегося объекта в небе над Эвенкией (Красноярский край). Инцидент произошел вечером 15 марта недалеко от поселка Тура. Видео опубликовал телеканал "Енисей". Очевидец рассказал в эфире, что заметил падение похожего на метеорит тела во время прогулки с семьей, передает newsru.com.

В это время, по словам мужчины, стало очень светло и тепло. По словам ведущего научного сотрудника института физики им. Киренского Сергея Карпова, на которые ссылается "Енисей", это "на 95 процентов" похоже на падение маленького осколка диаметров до 10 см.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району "Интерфаксу" и РИА "Новости" подтвердили, что видели объект, однако оперативной информации по нему нет.

"Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит, или ступень от ракеты, пока не известно. Если было падение, то оно произошло в отдаленном районе, где нет населенных пунктов. По оперативным сводкам это происшествие нигде не зафиксировано. Сейсмической активности также не было", - сказал собеседник "Интерфакса".

РИА "Новости" в ЕДДС сообщили, что экстренные службы не намерены добираться до предполагаемого места падения объекта, так как оно труднодоступно. В ведомстве добавили, что никаких разрушений или последствий падения не зафиксировано. В краевом главке МЧС не комментируют случившееся. Сообщений о пропавших летательных аппаратах или авариях в экстренные службы не поступало.

 
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